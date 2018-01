publié le 09/01/2018 à 08:23

Les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et la Savoie sont toujours placés en vigilance orange face au risque élevé d'avalanches. Val-Cenis, en Savoie, est quasiment coupée du monde. Les téléphones portables ne passent plus, certaines routes sont bloquées.



"C'est vraiment exceptionnel. Depuis deux jours, c'est la pluie, la neige ; c'est vraiment incroyable. Ils font régulièrement des purges de pentes dans la journée pour éviter que les avalanches ne tombent sur la route", explique Jean-Louis, gérant d'un hôtel dans la station. À quelques kilomètres de là, le village de Bonneval-sur-Arc est lui complètement coupé du monde.

En Savoie, qui vient de passer de vigilance route à orange ce matin, les autorités appellent à la plus grande prudence. "Aujourd'hui et les jours prochains, c'est fortement déconseillé, pour ne pas dire proscrit (de skier, ndlr). On est sur des risques de 4 voire 5 sur 5. Il faut continuer à rester prudent", conseille Patrice Ribes, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Savoie.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - Le gouvernement envisage de durcir les sanctions pour lutter contre l'usage du téléphone au volant. Les contrevenants pourront voir leur permis suspendu jusqu'à 3 mois, selon une information RTL.



Consommation - Les soldes d'hiver pourraient passer de 6 à 4 semaines dès l'année prochaine, selon une information RTL. En revanche, la date de départ de celles-ci ne devrait pas être modifiée.



Justice - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Apple et concernant des soupçons d'"obsolescence programmée" de certains modèles de iPhone.



Justice - Le père qui avait enlevé son fils Tizio le week-end dernier à Toulouse à été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Justice - Le père d'Estelle Mouzin, qui a disparu à l'âge de 9 ans en 2003 en région parisienne, a annoncé sur France 2 qu'il comptait "attaquer l'État pour faute lourde", car il estime avoir été "baladé".



Politique - Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande, annonce dans une interview au Maine Libre qu'il est candidat à la tête du Parti socialiste.



Décès - France Gall sera inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière de Montmartre, aux côté de Michel Berger et de leur fille.