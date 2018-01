Météo : la Savoie et les Hautes-Alpes placés en vigilance orange avalanche

publié le 07/01/2018 à 16:43

Météo France appelle les skieurs arpentant les pistes de Savoie et des Hautes-Alpes à la plus grande prudence, dimanche 7 janvier. Les deux départements alpins ont été placés en vigilance orange. Le début de l'événement est prévu pour lundi 8 janvier à 6 heures. L‘activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 30 heures est rarement observée.



Les départements de l'Aude (11), l'Hérault (34) et des Pyrénées-Orientales (66) sont, quant à eux, maintenus en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation". L'Aveyron, le Jura, la Haute-Saône, le Doubs, la Marne, la Meuse, l'Oise et l'Aisne sont concernés par des risques d'inondations.



13 départements sont placés en vigilance orange, dimanche 7 janvier. Crédit : Météo France