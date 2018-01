VIDÉO - 80 km/h sur route : quel impact sur le freinage ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/01/2018 à 07:15

La vitesse maximale pourrait passer de 90 à 80 km/h sur certaines routes de l'Hexagone, notamment celles sans séparation centrale entre deux voies. Cette baisse de la vitesse aurait-elle un impact sur le freinage ? Au circuit Beltoise à Trappes (Yvelines), Martial, pilote formateur, a testé le freinage d'urgence sur ces deux vitesses, comme le montre la vidéo ci-dessus. Tout est enregistré grâce à un freinographe, un petit appareil électronique installé sur le tableau de bord.



Élancé à 80 km/h, il enclenche son freinage d'urgence. L'ordinateur indique 23 mètres de distance de freinage, uniquement pour arrêter le véhicule. À 90 km/h, par temps sec, il lui faut 29 mètres pour s'arrêter, six de plus qu'à 80 km/h, soit l'équivalent d'un petit camion. Mais attention, la vitesse n'est pas le seul facteur : manipuler le GPS, téléphoner, envoyer un SMS, rallonge considérablement votre temps de réaction, surtout si vous êtes fatigués.

Le temps de réaction

"Ce qui rentre en ligne de compte, c'est le conducteur et son temps de réaction", explique Martial. Avec une conduite lambda, à 80km/h, le temps passé pour réagir est d'une seconde, un temps de réaction standard, mais qui représente 44 mètres d'arrêt. Il faut donc autant de mètres pour réagir que pour arrêter le véhicule.

Avec un temps de réaction plus rapide, même en roulant à 90km/h, Martial parvient à arrêter le véhicule plus rapidement qu'à 80km/h. "Quelqu'un qui s'endort au volant à 80, sera plus dangereux que quelqu'un de vigilant à 90", explique le pilote formateur.