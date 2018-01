publié le 09/01/2018 à 08:04

6 semaines. C'est la durée des soldes aujourd'hui, été comme hiver. Mais ces périodes de promotions annuelles seront bientôt raccourcies à 4 semaines. La raison : les ventes privées organisées par les enseignes avant les soldes. Résultat : à partir de la 3ème semaine, les ventes s'essoufflent et les soldes perdent en efficacité.



La loi, qui sera votée au printemps, ne prévoit pas en revanche de toucher aux dates des soldes. L'idée de les faire commencer plus tôt, le 26 décembre juste après Noël, pour se rapprocher du Boxing Day anglais, n'a pas été retenue non plus. Les soldes commenceront donc toujours, comme aujourd'hui, le deuxième mercredi de janvier et le quatrième mercredi de juin.

Mais une nouvelle journée de promotions devrait voir le jour, sur le modèle du Black Friday américain, ce jour de rabais exceptionnel, le dernier vendredi de novembre. Fin avril ou début mai, devrait être instaurée "La fête du printemps", une journée de promotion franco-française, entre les soldes d'hiver et d'été pour doper la consommation.