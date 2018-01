Ralentissement de iPhone : le parquet de Paris ouvre une enquête contre Apple

publié le 08/01/2018 à 21:49

Apple devant la justice française. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant le géant américain et concernant des soupçons d'"obsolescence programmée" de certains modèles de iPhone. L'entreprise est accusée d'en réduire volontairement les performances, a appris lundi 8 janvier l'AFP de source judiciaire.



L'enquête ouverte le 5 janvier et confiée au service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vise également des faits de "tromperie".



Elle fait suite à la plainte de l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP), déposée le 27 décembre, dans laquelle elle accusait Apple de réduire volontairement les performances et la durée de vie de ses smartphones à travers son système de mises à jour.

La polémique est née en décembre. Des utilisateurs d'anciens iPhone avaient remarqué que leur téléphone était fortement ralenti depuis la dernière mise à jour 11.2.0 du système d'exploitation iOS. Face aux critiques et aux accusations d’obsolescence programmée, la firme de Cupertino a admis ralentir volontairement ses anciens modèles. Officiellement pour que la batterie du téléphone dure plus longtemps.