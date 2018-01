publié le 09/01/2018 à 07:21

Il provoque 1 mort sur 10 au volant. Le danger du portable au volant est réel. C'est pourquoi le gouvernement devrait annoncer mardi 9 janvier l'alourdissement des sanctions contre les personnes qui téléphonent en conduisant.



Aujourd'hui, vous risquez un retrait de 3 points et une amende de 135 euros si vous êtes pris en flagrant délit. À l'avenir, on pourrait aussi vous suspendre votre permis pour une durée qui reste à déterminer, mais certains évoquent 3 mois. À l'issue de ce délais, on vous rendra votre papier rose.

Il y aura des circonstances aggravantes qui pourront justifier cette suspension : si on vous surprend à proximité d'un passage piéton ou d'une école par exemple.

Depuis un an, les caméras de vidéo-verbalisation peuvent sanctionner le téléphone au volant. Mais, un an plus tard, il n'y a toujours pas un seul chiffre public.



Selon la Ligue contre la violence routière, il y a, en moyenne, 10 sanctions pour le portable par département et par jour, ce qui est dérisoire au regard de la pratique. La Prévention Routière avait démontré, il y a quelques mois, que près de 1 automobiliste sur 2 conduisait avec un téléphone à la main.



Aux États-Unis, en cas d'accident mortel, on contrôle si le conducteur était au volant au moment du drame. Certains réclament cette mesure en France. Pas sûr que le gouvernement aille jusque là.