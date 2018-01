Enlèvement de Tizio : le père mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

publié le 08/01/2018 à 20:20

Le père de Tizio a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire lundi 8 janvier, après l'enlèvement de son fils de deux mois vendredi 5 janvier à l'hôpital de Toulouse, a-t-on appris auprès du parquet.



Une information judiciaire a été ouverte pour "soustraction d'un mineur par ascendant" et "privation de soins et d'aliments". Le père de l'enfant, âgé de 33 ans, qui avait enlevé son bébé à l'hôpital des enfants malades Purpan à Toulouse vendredi soir, et son frère, âgé de 30 ans, ont été mis en examen pour ces deux infractions. L'oncle de l'enfant étant poursuivi pour complicité, a indiqué la même source.

Comme l'avait également demandé le parquet, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer à la gendarmerie une fois par semaine, interdiction de quitter le département, interdiction de voir l'enfant en l'absence d'un tiers, et obligation de soins (en raison d'une addiction à l'alcool).

Le bébé "va bien"

Le père et l'oncle de Tizio avaient été appréhendés samedi 6 janvier, à 20h55, dans la propriété familiale de Belcaire, dans le département de l'Aude, environ 24 heures après l'enlèvement du bébé.



"L'enfant va bien", avait alors assuré le parquet de Toulouse. Le bébé a été transporté par le Smur pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Purpan à Toulouse, selon le communiqué du CHU, où il a "été accueilli" et "bénéficie des soins les plus attentifs, adaptés à son état de santé".