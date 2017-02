REPLAY - La police des polices a remis ses premières conclusions à la juge d'instruction en charge de l'affaire de l'arrestation musclée de Théo à Aulnay-sous-Bois.

Le journal de 7h30 : l'interpellation de Théo, un accident pour l'IGPN, pas un viol

L'affaire de l'arrestation musclée de Théo à Aulnay-sous-Bois a connu un rebondissement ce jeudi 9 février. Après la mise en examen des quatre policiers qui ont procédé à l'interpellation du jeune homme de 22 ans, l'IGPN a rendu les premières conclusions de son enquête, dans un rapport que RTL a pu consulter. La version de la police des polices contredit celle de Théo, qui a dénoncé des faits de viol avec une matraque. L'IGPN ne conteste pas la pénétration et les violences, mais assure qu'il n'y a pas eu d'intention. La juge d'instruction en charge de l'affaire avait retenu les accusations de viol et les violences policières. Les conclusions de l'IGPN, qui parle donc d'accident, pourraient l'obliger à requalifier les faits.



Après les affrontements entre certains habitants du quartier et les forces de l'ordre ces derniers jours, deux jeunes ont été condamnés à six mois de prison ferme mercredi. Des manifestations ont eu lieu à Paris, Nantes et Rennes dans la soirée, en soutien à Théo et pour dénoncer les violences policières. Quelques échauffourées ont éclaté en marge de ces rassemblements.

