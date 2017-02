publié le 09/02/2017 à 07:00

Cécile Duflot entre dans la campagne présidentielle. Invitée de RTL ce jeudi 9 février, la députée de Paris a répondu aux questions d'Élizabeth Martichoux. Et la parlementaire, qui avait été éliminée de la primaire écologiste, défend désormais une alliance entre Yannick Jadot, le candidat à la présidentielle d'Europe Écologie - Les Verts (EELV), et le socialiste Benoît Hamon. Après les élections régionales de 2015, alors qu'elle avait quitté le gouvernement en 2014, l'ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable avait pourtant pris ses distances avec le Parti socialiste (PS), ne se privant pas depuis de le tacler régulièrement avec sévérité.



"Benoît Hamon a gagné la primaire du Parti socialiste sur un programme très proche du programme écologiste", explique à présent la députée, pour qui la donne semble avoir changé. "Le débat doit avoir lieu, les convergences existent". Et ce rapprochement doit se faire avec Jean-Luc Mélenchon, rajoute-t-elle. Si un accord entre EELV et le PS n'est pas encore acté, Cécile Duflot se veut artisane de ce rapprochement. Elle ne veut pas "un accord d'appareil" mais un rapprochement des projets. "Pour l'instant, le projet écologiste a un candidat et c'est Yannick Jadot", qu'elle soutient aujourd'hui. Mais, complète-t-elle, "je dis qu'on a une responsabilité historique dans ces moments où l'on peut converger sur le fond."

Pour l'heure, Cécile Duflot assure Yannick Jadot de sa loyauté, et affirme l'avoir épaulé dans sa quête des 500 parrainages. Le candidat EELV à l'élection présidentielle en disposerait à ce jour de 400. "On travaille totalement main dans la main", décrète l'ancienne membre du gouvernement de Manuel Valls, qui voit dans la défaite de ce dernier à la primaire élargie de la gauche une preuve de l'échec de son gouvernement, qu'elle invoquait en claquant la porte en 2014.