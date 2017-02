INFO RTL - Les enfants de François Fillon seront entendus jeudi 9 février par les enquêteurs à Nanterre.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Penelope et François Fillon, le 29 janvier 2017

Après François et Penelope Fillon, deux des enfants du couple vont être entendus par la justice. Selon nos informations, Marie et Charles Fillon vont être entendus jeudi 9 février par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire qui secoue la classe politique depuis deux semaines maintenant. Ces derniers ont été salariés en tant qu'attachés parlementaires quand leur père, François Fillon, était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007.



Marie et Charles Fillon devront donc justifier leurs activités alors qu'ils auraient été rémunérés à hauteur de 84.000 euros brut au total. Marie aurait ainsi perçu 57.084 euros brut jusqu'à fin 2006 en tant qu'attachée parlementaire, soit 3.800 euros brut mensuels pendant 15 mois. Son frère Charles aurait quant à lui touché 4.800 euros brut mensuels pendant six mois pour la même fonction.



Lors de sa conférence de presse lundi 6 février, François Fillon a ainsi précisé que sa fille avait travaillé sur son livre. Cependant, à la même période, elle était censée être en stage à temps plein afin de valider son diplôme d'avocat. De son côté, Charles l'aidait à devenir premier ministre.