Matignon : la "délocalisation" dans le Lot est avant tout symbolique

publié le 13/12/2017 à 17:59

Le dernier Premier ministre a avoir "délocalisé" le conseil des ministres, c'était Manuel Valls en 2015, à Marseille. Édouard Philippe entame, lui, mercredi 13 décembre au soir, 48 heures de "délocalisation" dans le Lot, où le Premier ministre présidera notamment à Cahors la deuxième Conférence des territoires du quinquennat Macron.



Ce déplacement de deux jours est avant tout une visite symbolique pour le Premier ministre. Selon un conseiller, Édouard Philippe veut prouver qu'il y a une logique entre les décisions prises à Paris par des gens en costume-cravate et l'application concrète sur le terrain. Et selon un de ses proches, en tant qu'ancien maire du Havre, Édouard Philippe est meilleur qu'Emmanuel Macron pour parler aux élus.

Mais malgré l'aspect symbolique de cette "délocalisation", Matignon compte faire des annonces. Notamment concernant le fameux plan sur les zones blanches, là où Internet et le téléphone ne passe pas. Des mesures seront aussi annoncées pour revitaliser les centre-villes et Édouard Philippe va parler d'argent : les 13 milliards d'économie réclamés par l'État seront supportés par les grandes villes. Une façon de se mettre les villes moyennes comme Cahors (170.000 habitants) dans la poche.

Une "délocalisation" limitée dans les faits

Cette initiative s'ajoute à la liste des tentatives, au succès aléatoire, de sortir le pouvoir de Paris et de le rapprocher davantage des électeurs, comme pour les délocalisations de Conseils des ministres inventées par Valéry Giscard d'Estaing, et reprises plus de trente ans plus tard par Nicolas Sarkozy. Ou les dix jours de ministère du Logement "délocalisé" à Lyon par Christine Boutin en 2007, dont le coût (300.000 euros) en avait dissuadé plus d'un de reproduire l'expérience.





La "délocalisation" annoncée par Matignon fin novembre reste limitée : les importantes réunions interministérielles continueront à avoir lieu à Paris où restera stationné le personnel administratif, a précisé Édouard Philippe.