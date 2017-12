Jean-Paul Belmondo bientôt à l'affiche d'un nouveau film

publié le 13/12/2017 à 10:36

Le retour de la force. Il ne s'agit pas de Star Wars, mais d'une autre légende du cinéma, d'un mythe : Bebel. Il devrait faire son grand retour au cinéma, 10 ans après son dernier film. C'est ce qu'annonce ce matin le Parisien/Aujourd'hui en France. D'après nos confrères, Jean Paul Belmondo aurait dit oui à Fabien Onteniente, le réalisateur de camping notamment.



Nom du film : Coup de chapeau. Un vrai road movie, "une sorte d'hommage", dit Antoine Duléry qui a vendu la mèche lors d'une interview au journal belge la Meuse. Belmondo devrait y jouer le premier rôle. Pour l'instant, pas de date de sortie. Le tournage n'a d'ailleurs pas débuté.

Pour patienter, il vous reste Star Wars. Sortie aujourd'hui en France du tout dernier épisode de la saga : Les Derniers Jedi. Impossible d'y échapper, l’événement est partout, à la une de très nombreux journaux, dans les pubs des quotidiens. "Un nouveau tour de force", écrit ce matin Libération qui titre La Force insoumise.

"Rian Johnson, écrit le journal, fait souffler un vent de dégagisme sur ce huitième épisode qui se renouvelle en faisant mourir ses idoles". Tiens tiens, ça nous rappelle quelque chose. "Star Wars vraie machine à cash", titre ce matin la Dépêche du midi, qui rappelle que le précédent opus a rapporté cinq milliards de dollars : deux milliards en entrées, trois en merchandising. C'est le troisième plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Un record absolu dans l'histoire de la saga.



À la manœuvre, les studios Disney qui depuis un an font monter la pression, au compte goutte. En janvier 2017, l'affiche et le titre du nouvel épisode étaient dévoilés. Les fans ont ensuite attendu quatre mois, le mois d'avril pour découvrir une première bande-annonce, puis une seconde en octobre.



Disney mise en effet très gros ce sur ce nouvel épisode. "Il en va de sa survie", écrit Alain Feyt de la Dépêche, alors que les géants du net n'attendent qu'une chose, les racheter. "Une nouvelle guerre des étoiles en quelque sorte", conclut le journaliste.

Notre-Dame des embrouilles

Autre saga, le dossier Notre-Dame-des-Landes. "Une histoire de fous qui aurait fait un excellent sujet de roman ou de pièce de théâtre", écrit Yves Threard dans le Figaro. L'éditorialiste a même trouvé le titre : Notre-Dame des embrouilles. "Un mélange, ajoute-t-il, de Kafka et de Courteline, qui quoi qu'il arrive, qu'Emmanuel Macron décide ou non de construire ce nouvel aéroport, n'est sans doute pas terminé."



Le Figaro, qui en plein débat autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et après le sommet d'hier sur le climat, nous apprend ce matin que le voyagiste Voyageurs du Monde va proposer dès le mois de janvier prochain une mesure sans précédent dans l'industrie touristique : des voyages 100% carbone neutre, chaque émission sera compensée par un financement à une initiative pour lutter contre le réchauffement climatique.



"On ne peut pas supprimer l'avion, l'industrie du tourisme est trop importante dans le monde. En attendant que l'on trouve un substitut au kérosène, la seule solution c'est d’absorber les émissions de gaz qu'il produit", explique le PDG de Voyageurs du Monde, Jean Francois Rial.

Le retour des lettres d'amour

Le magazine ELLE nous apprend le retour en grâce des lettres d'amour. "La publication récente des lettres de Camus à Maria Casares, ou celle de Philippe Sollers à Dominique Rolin, y sont sans doute pour quelque chose", explique le magazine.



Mais pas que. À une époque où l'on n'imprime plus nos photos, où nos textos disparaissent quand notre téléphone tombe en désuétude, écrire à ceux ou celui qu'on aime apparaît brusquement comme le seul moyen de graver nos souvenirs.



D'autant que lettres d'amour et nouvelles technologies ne font pas si mauvais ménage. On trouve désormais des tutoriels pour écrire des lettres torrides. Les éditions des lettres ont même récemment publié rappelle le journal "les SMS des grands écrivains". Un recueil amusant qui transforme des lettres d'amour en textos

ELLE fait ses adieux à Johnny

Le ELLE qui rend cette semaine hommage à son tour à Johnny Hallyday. Entre la star et le magazine, c'est une longue histoire d'amour. La première fois qu'il y apparut c'est en 1960, avec une faute d'orthographe. Hallyday y était rebaptisé Hollyday.



"Johnny ce fut aussi, rappelle Marion Ruggieri, l'un des rares hommes à avoir eu les honneurs de notre couverture. On a peine à croire que celle-ci est la dernière" conclut-elle. Et pourtant, la saga s’arrête là.