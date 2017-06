et La rédaction numérique de RTL

Le marathon du baccalauréat 2017 démarre ce jeudi 15 juin. 718.890 candidats, de 13 à 74 ans, planchent jusqu'au 22 juin sur les épreuves écrites dans plus de 4.400 centres d'examen en France. Comme chaque année, l'épreuve de philosophie ouvrira le bal, dès 8h, pour les candidats en filières générale et technologique. C'est le premier examen majeur pour les jeunes nés dans les années 2000.



Au lycée Colbert de Paris, la proviseure se prépare à accueillir les candidats. Les sujets de philo sont secrètement conservés dans un lieu sûr. "C'est une armoire forte qui contient les sujets, on est prêt pour les distribuer, devant les élèves, comme il se doit", explique-t-elle. Les résultats du baccalauréat 2017 seront annoncés le 5 juillet. Les élèves de Première sont aussi sur le pont, avec l'épreuve de français qui débute également ce jeudi.

À écouter également dans ce journal

- AFFAIRE GRÉGORY - Après les arrestations mercredi, les enquêteurs avancent dans ce dossier, 32 ans après les faits. "C'est un pas de géant sur le chemin de la vérité, la gendarmerie n'a jamais lâché prise", s'est réjoui Thierry Moser, l'avocat des parents du jeune garçon assassiné en 1984.

- INCENDIE À LONDRES - Plus de 24 heures après le sinistre, le bilan est toujours de 12 morts, mais il y a de nombreux disparus. "Il est plus que probable que le nombre de victimes augmente", a reconnu Sadiq Khan, le maire de la capitale britannique, qui s'est rendu sur place.



- ÉTATS-UNIS - Selon le Washington Post, le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine va désormais s'intéresser à Donald Trump pour déterminer s'il a fait obstruction à la justice dans cette affaire.



- MAROC - Emmanuel Macron a été reçu à Rabat mercredi par le roi Mohammed VI. Le président s'est notamment exprimé sur la crise entre certains pays du Golfe, dont le Qatar. "Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait des tensions. Nous souhaitons un Golfe stable", a assuré le chef de l'État.



- WHIRLPOOL - Les salariés de l'entreprise d'Amiens ont donné un avis favorable à l'offre de reprise émise par un entrepreneur picard, qui s'appuie sur un projet avec des produits innovants et envisage de conserver 236 salariés sur 290.