Renault : Carlos Ghosn sur la sellette pour la fin de son mandat

publié le 15/06/2017 à 07:38

Tout indique qu'une nouvelle fronde des actionnaires concernant la rémunération de Carlos Ghosn se prépare. Ils avaient déjà l'an dernier majoritairement refusé l'enveloppe financière octroyée au président. Le conseil d'administration s'était tranquillement assis sur ce vote et n'avait quasiment pas touché au montant 2015. Cette année encore, l'avis sur l'enveloppe 2016 (7 millions d'euros) ne sera que consultatif. Mais il sera lourd de deux menaces. D'abord, il sera difficile de refaire un bras d'honneur aux actionnaires et particulièrement à l'État qui détient 20% du capital. Ensuite, les actionnaires disposent, grâce à la loi Sapin 2 d'un vote, contraignant celui-là, sur le mode de calcul du paquet financier des dirigeants pour 2017. Ces derniers auraient donc tout intérêt à éviter un bras de fer trop rugueux. Surtout qu'il faudra à Carlos Ghosn et son conseil autour de 80% des voix des actionnaires privés pour n'en faire qu’à leur tête.



Ce n'est pas le seul point de tension. Et c’est ce qui rend le climat très électrique. Selon un document publié par l'agence Reuters, Renault, Nissan et Mitsubishi regroupés en Alliance, auraient projeté de créer une structure aux Pays-Bas, un pays réputé pour l’opacité de ses montages juridico-financiers, pour y entasser une partie des 5 milliards d'économies réalisés par le regroupement des trois marques. Et, en passant, redistribuer aux six dirigeants de cette structure quelques 80 millions d'euros. Une mécanique qui permet d'échapper aux charges sociales, et surtout aux contrôles des actionnaires et des administrateurs. Même si les responsables de l'Alliance ne confirment pas la réalité de ce projet, sa seule évocation attise les tensions.