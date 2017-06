publié le 15/06/2017 à 07:23

Le baccalauréat débute ce jeudi 15 juin, avec notamment l'épreuve de philosophie pour la filière générale. Près de 720.000 candidats vont plancher pour valider leur diplôme de fin de scolarité. Parmi eux, Florence, âgée de 53 ans. Sa particularité ? Elle a déjà obtenu son bac, c'était il y a 35 ans, et le bac ES s'appelait encore bac C.



"C'est un petit défi. Mon fils a eu son bac il y a deux ans. Et je me suis demandée si je serais capable de le repasser, explique Florence, invitée de RTL. J'ai travaillé toute l'année pour me préparer. Ce n'est pas si facile que ça, il y a beaucoup à apprendre. On a tendance à l'oublier avec le temps, mais c'est vraiment un exercice difficile."

Florence, qui passe l'examen à Angers, se retrouve donc devant sa copie de philo dès 8h ce jeudi. Mais sans pression. Le regard des élèves de Terminale, beaucoup plus jeunes qu'elles, semble bienveillant. "Pour me préparer, j'ai suivi un cursus dans un site spécial dans un lycée. Je me retrouvais parfois avec des élèves de Terminale classique, de 17 ans, et le contact est très bien passé. Il ne faut pas se prendre au sérieux", précise Florence.