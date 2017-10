publié le 17/10/2017 à 08:13

Jean-Luc Mélenchon s'est dit déçu de la manière dont les syndicats conduisent le mouvement social contre les ordonnances modifiant le Code du travail, disant craindre une "victoire de Macron par KO". "J'appelle le mouvement social à se ressaisir, parce que pour ce qui concerne La France Insoumise, on a fait notre part de travail, à l'Assemblée, tout seuls dans la rue en juillet, puis en appelant à une grande marche", a lancé Jean-Luc Mélenchon sur TF1.





"Si ça continue comme ça, en dépit des efforts de certains syndicats qui ont tout porté sur leur dos, on pourrait aboutir à la plus grosse défaite du mouvement ouvrier qu'on a jamais vu depuis ces 30 dernières années", a-t-il poursuivi. "Là on parle de Code du travail, du renversement de la hiérarchie des normes. Mais pour nous c'est une affaire sacrée, c'est 100 ans de compromis social", a souligné le leader de La France Insoumise.

"Vous avez vu hier soir, (Emmanuel Macron) vous a fait le numéro, il a dit, 'vous avez vu, j'y suis arrivé en cinq mois'", a-t-il relevé, mettant en garde le chef de l'État : "Attends bonhomme, ce n'est pas réglé".

À écouter également dans ce journal

- Brigitte Macron se félicite que les femmes dénoncent le harcèlement. "La libération de la parole, c'est ce qui peut arriver de mieux."



- Les syndicats de fonctionnaires sont sortis déçus de leur réunion avec leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, qui leur a annoncé le report d'un an du plan de revalorisation des carrières des fonctionnaires conclu sous le quinquennat précédent et fait un geste sur la compensation de la hausse de la CSG.



- À Barcelone, une partie de la population a protesté hier soir contre l'arrestation et le placement en détention de deux importants dirigeants indépendantistes inculpés de sédition par la justice espagnole.



- Au Portugal, au moins 39 personnes ont péri dans des feux de forêts qui ravagent le pays. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à compter de ce mardi.



- Le Cesu lance aujourd'hui une version "moderne" de son site internet, qui permet aux particuliers-employeurs de déclarer chaque mois la rémunération de leurs salariés, dans le but notamment de préférer la déclaration numérique au papier.



- La Ligue des champions est de retour. Monaco joue sa survie face au Besik ce soir. Demain le PSG se déplace sur le terrain d'Anderlecht.



- Le tracé du Tour de France sera dévoilé aujourd'hui. On sait déjà que la Grande Boucle partira de Vendée.