publié le 17/10/2017 à 07:51

Le député Manuel Valls en fait-il trop aux yeux d'Emmanuel Macron ? Alors que certains voient déjà l'ancien premier ministre reprendre du poil de la bête à la faveur de son affrontement avec Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France insoumise, RTL a demandé la semaine dernière à un proche du chef de l'État s'il lui arrivait de s'agacer des prises de position de Manuel Valls sur la question du communautarisme et de la laïcité, qui sont loin d'être toujours le reflet de la pensée d'Emmanuel Macron sur ce sujet. "Pas du tout !", nous a-t-on assuré.



Non seulement Manuel Valls est perçu comme plutôt "réglo" à l'Élysée, mais en plus on lui trouve un intérêt politique certain : "Il a réussi à polariser Mélenchon, il fait paratonnerre". Et d'ajouter : "Il cristallise moins chez nous. C'est un cavalier seul. Il a moins de valeur de marché qu'avant sur ces sujets-là".

D'où sûrement cette petite phrase du chef de l'État, cité dans Le Journal du Dimanche (daté 15 octobre 2017) : "Il ne faut surtout pas s'en mêler. Il faut les laisser s'expliquer entre eux", aurait-il lancé à ses troupes. Si l'on ajoute à cela que l'entourage du Président estime que sa parole sur les questions de laïcité est suffisamment claire et forte, on comprend encore mieux pourquoi Manuel Valls n'est pas considéré comme un problème.