publié le 17/10/2017 à 06:55

C'est l'histoire de Henri. Il aime Betty, il aime Paris, il aime Monet. Et c'est à peu près tout ce qu’on sait de lui. En fait, tout commence fin 2015. Un New-Yorkais, Doug, part avec sa femme célèbrer leur trentième anniversaire de mariage à Paris. Un jour, dans la rue, il a son guide de voyage à la main, qu’il avait ramené de chez lui. Mais il ne se souvient pas bien comment ce livre s’était retrouvé dans sa bibliothèque. De ce guide, tombe une enveloppe où il est écrit "Betty". Dans cette enveloppe, une carte, avec un tableau de Monet. Et quelques mots écrits d’une belle calligraphie, en anglais, signés "Henri".



"Mon Amour si doux, je serai au musée d'Orsay par l'âme et l'esprit. C'est là mon amour que j'espère tu trouveras la paix et la beauté de cette ville où j'aimerais être avec toi (...) Après le musée d'Orsay, vas prendre un café au lait dans le café juste sur la gauche", peut-on y lire. "Ne pas être à Paris avec toi est si dur. Elle est faite pour nous deux. C'est la ville de l’amour. S'il te plait garde moi près de ton cœur", poursuit la missive, qui se termine par "Avec Amour", signé "Henri".

Qui sont Henri et Betty ? On ne sait pas. Doug n'a que cette carte, tombée d’un guide de voyage. Mais ça l'intrigue. Ça l'obsède même. Alors depuis deux ans, il mène l'enquête et tourne un documentaire sur l'enquête. Le guide de voyage a été publié en 1999. Il a essayé de retrouver l'origine de la carte. Le tableau de Monet vient d'un musée de Washington. Une formule semble faire référence à une chanson du groupe de rock les Grateful Dead.

La face de la mystérieuse carte d'amour retrouvée par Doug Crédit : Doug Block

Il a vu des graphologues, des experts scientifiques, pour essayer de retrouver des empreintes, etc. Doug pense que Henri n'est pas français parce qu'il fait une faute : il écrit "musée" avec deux "s".



D'autres, en lisant cette carte au ton mélancolique, pensent que c'est une lettre après une rupture, ou la fin d'une histoire d'amour. Peut-être que Henri est en train de mourir. Il a contacté la presse, fait publier une photo de la carte calligraphiée dans le Washington Post. Chacun s'imagine une histoire autour de cette simple carte. Chacun fait son propre tableau impressionniste de cette histoire d'amour, par petites touches.



Mais au-delà du mystère, il y autre chose. C'est le 13 novembre 2015 que la carte est tombée de son guide à Paris. Doug avait passé la journée au Musée d'Orsay. Le soir, la capitale était ensanglanté par une série d'attentats. Doug a vu resurgir ses souvenirs du 11 septembre 2001 ici. L'idée que Paris, ville de l'amour, soit meurtrie par la haine lui était insupportable. Alors quand cette enveloppe et ces quelques mots calligraphiés sont tombés de son livre, il y a vu un signe : tant que Paris sera la ville de l'amour, Paris sera toujours Paris.