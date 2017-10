Pourquoi il faut consommer avec modération les céréales pour enfants

publié le 17/10/2017 à 07:28

L'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) rend publique son enquête sur les céréales pour enfants, mardi 17 octobre. 105 produits vendus en grandes surfaces ont été passés au crible, en utilisant le système Nutri-Score qui fonde le futur système d’étiquetage nutritionnel. Résultat : la très grande majorité des produits obtiennent la note de C ou D car ils sont trop sucrés.



"Il faut comprendre que bien souvent on s'approche de l'équivalent de deux sucres lorsque les enfants consomment ce genre de céréales", souligne François Carlier, délégué général de la CLCV.

Pour ce dernier, ce n'est pas les céréales en elles-mêmes qui posent problème, mais la quantité que l'on va consommer. "Ça part de l'idée qu'il faut une dose de 30 grammes pour les enfants, or souvent on a tendance à donner plus : 50 ou 60 grammes. Et là, la dose de sucre est vraiment très importante", alerte François Carlier, qui conseille aux parents d'utiliser un doseur, "parce que ces 30 grammes, ça fait à peu près la moitié d'un bol".

Une faible part de céréales

François Carlier alerte également les parents sur les céréales fourrées, comme celles au chocolat par exemple. "Outre le fait qu'elles contiennent peu de céréales, elles sont aussi souvent trop sucrées. Donc là, c'est un point de vigilance", note-t-il.



Autre constat, la part effective de céréales dans les produits indiquant la quantité globale de céréales est assez décevante.