publié le 17/10/2017 à 01:02

Comme prévu, Jean-Luc Mélenchon n'a rien raté de la première interview télévisée du chef de l'État, dimanche 15 octobre sur TF1 et LCI. Et à l'instar de 61% des Français, la prestation d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu le leader de La France Insoumise (LFI). Invité sur le plateau du 20 Heures de TF1, lundi 16 octobre, le député s'est montré particulièrement virulent face à "la vision de caste" défendue par le président de la République.



Une formule employée par Emmanuel Macron lui est particulièrement restée en travers de la gorge : celle des "premiers de cordée", utilisée par l'hôte de l'Élysée pour qualifier "les hommes et les femmes qui réussissent". À écouter le chef de l'État, "il ne faudrait pas leur jeter des pierres parce que sinon on est jaloux", vitupère le candidat malheureux à la présidentielle.

Attends bonhomme, c'est pas réglé Jean-Luc Mélenchon sur TF1 Partager la citation





Jean-Luc Mélenchon oppose aussitôt ces "gens qui ont des sous" aux "premiers de corvée", à savoir "tous les autres". "Ils sont au chômage, il faut vérifier qu'ils ne sont pas des multirécidivistes du refus (...) et même quand il y a le harcèlement, c'est dans les quartiers", s'indigne-t-il devant Gilles Bouleau. Et de poursuivre : Emmanuel Macron a "manifesté une espèce de morgue que je juge insupportable".

Face à cette "morgue", l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel appelle le mouvement social à "se ressaisir" et à se lancer dans la bataille contre la réforme par ordonnances du droit du travail. Et de mettre en garde Emmanuel Macron : "Attends bonhomme, c'est pas réglé".