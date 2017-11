publié le 03/11/2017 à 08:18

Sentiment partagé des familles des victimes après le verdict du procès d'Abdelkader Merah. Il a été condamné hier, jeudi 2 novembre, à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste. Il a été en revanche été acquitté du chef de complicité des sept assassinats perpétrés par son frère. À la sortie du palais de justice, Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire tué par Merah, n'a pas pu retenir ses larmes. "C'est pas ça que j'attendais mais moi je vais rester debout dans ce combat pour aider cette jeunesse qui tombe dans cette secte dangereuse", a-t-elle confié.



Les proches des victimes devraient devoir affronter un nouveau procès. L'autre accusé a à nouveau fait appel. Maître Dupont-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Merah, lui, n'exclut pas d'en faire autant. Il a dix jours pour le faire. "Les juges, et c'est leur honneur, ont résisté à la pression de l'opinion publique", a déclaré satisfait l'avocat.

À écouter également dans ce journal :

- Il y aura bien une marche silencieuse en hommage à Alexia Daval. Ce sera dimanche à 11 heures à Gray en Haute-Saône. C'est ce qu'a annoncé sa mère hier, jeudi 2 novembre, lors d'une brève allocution à la presse. À la sortie, plusieurs habitants ont spontanément formé une chaîne humaine pour apporter du soutien aux proches de la jeune femme assassinée le week-end dernier alors qu'elle faisait son jogging.

- Après le gros incident de la semaine sur le RER A, Valérie Pécresse monte au créneau. Elle réclame un geste envers les usagers. La présidente de la région Ile-de-France va demander des comptes à la SNCF et à la RATP dès la semaine prochaine.



- Marine Le Pen était jeudi à Calais. La patronne du Front national accuse le gouvernement d'avoir demandé à la justice d'étouffer une affaire de viol survenue là-bas lundi et dans laquelle un migrant érythréen a été interpellé.



- Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat de New York. Une revendication un peu inhabituelle puisque tardive. Elle intervient près de deux jours après les faits. C'est un journal de propagande en ligne qui appartient à Daech qui a opéré la revendication.



- Nouvelle manifestation hier, jeudi 2 novembre, à Barcelone. "Libertad", liberté, ont crié les indépendantistes venus protester contre le placement en détention provisoire de huit membres du gouvernement catalan. Depuis Bruxelles, Carles Puigdemont, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, dénonce une atteinte à la démocratie.



- Colère des supporters marseillais après le coup de sang jeudi soir de Patrice Evra pris à partie pendant de longues minutes durant l'échauffement. Le joueur de l'OM a fini par donner un coup de pied en pleine figure à l'un d'entre eux. C'était juste avant le coup d'envoi du match contre les Portugais du Vitoria Guimarães. Le joueur a été exclu avant même le début de la rencontre et d'autres sanctions devraient suivre au niveau de l'UEFA.