Procès Merah : "On est trop naïf en France. Il faut qu'on se réveille"

publié le 03/11/2017 à 03:08

La mère de la première victime de Mohamed Merah, Latifa Ibn Ziaten, a estimé jeudi que la cour d'assises de Paris qui a condamné Abdelkader Merah à 20 ans de prison n'est pas allée "jusqu'au bout", estimant qu'"on est trop naïf en France".



"Je suis vraiment déçue, mon fils est mort pour rien. Je pense qu'ils (les magistrats de la cour, ndlr) n'ont pas été jusqu'au bout", a réagi à l'énoncé du verdict cette Franco-marocaine de 57 ans, qui depuis l'assassinat de son fils parcourt la France à la rencontre des jeunes dans les cités, les écoles ou les prisons pour les convaincre de ne pas tomber dans une "secte terroriste".

"On est trop naïf en France. Il faut qu'on se réveille pour protéger notre pays, pour protéger nos enfants", a-t-elle lancé. "J'avais une confiance totale et j'espère que je (ne) perdrai pas cette confiance. Parce que depuis que j'ai perdu mon fils, je suis restée debout. Mais là, je sais plus", a ajouté Latifa Ibn Ziaten, les larmes aux yeux.

"J'espérais qu'il serait condamné à la perpétuité parce qu'il a aidé son frère. Vingt ans ! Il a déjà fait cinq ans. Dans moins de quinze ans il sera dans la rue et sera un danger pour nos jeunes", a-t-elle estimé.