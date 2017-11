RER A : comment circuler ce mercredi 1er novembre ?

publié le 01/11/2017 à 05:37

La RATP a annoncé ne pas être en mesure de faire reprendre le trafic sur le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe, entre les gares de La Défense et Auber. Une interruption toujours due à la fuite d'eau boueuse sur le chantier du RER E.



Un dispositif de substitution a été proposé par la RATP sur son site internet. La RATP invite ses voyageurs à emprunter la ligne 1 du métro, qui dessert les gares de La Défense et Charles de Gaulle-Etoile. Les lignes 2, 6, 9 et 14 ont également toutes été renforcées. Ce mercredi 1er novembre, les lignes 3 et 13 font aussi l'objet d'un dispositif spécial.

Trafic de métro renforcé, bus de substitution

Des bus de substitution ont par ailleurs été mis en place. Ils circulent entre Charles de Gaulle-Etoile et La Défense avec desserte des stations Pont de Neuilly et Les Sablons. La ligne de bus 73 continue de son côté d’assurer son service, dont la liaison entre Charles de Gaulle et La Défense, selon les conditions habituelles.

Les voyageurs venant de St-Germain-en-Laye et souhaitant poursuivre leur trajet vers Paris peuvent emprunter les lignes Transilien L et J à Nanterre Université. Les usagers qui voudraient poursuivre leur trajet vers l'est de Paris devront privilégier le métro jusqu'à Nation pour y rejoindre le RER A.