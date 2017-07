publié le 16/07/2017 à 07:42

Un violent incendie a ravagé 750 hectares de forêt et menace les habitations depuis samedi 15 juillet, à Saint-Cannat au Nord d'Aix-en-Provence. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'incendie a entraîné des problèmes de circulation sur les réseaux ferroviaires et sur les réseaux routiers secondaires ; la D572 est fermée à la circulation ce dimanche 16 juillet et les départementales D17 et D18 sont fortement déconseillées. Les opérations des Canadair ont été interrompues par la nuit mais les pompiers ont continué a lutter au sol. Le sinistre n'est pas encore maîtrisé au début de cette matinée du dimanche 16 juillet, même si le feu est figé et n'avance plus.



L'incendie virulent s'est développé rapidement et des fumées étaient visibles à 40 kilomètres à la ronde. Certains habitants sont partis pour passer la nuit ailleurs. Le lieutenant-colonel Nicolas Faure recommande cependant aux habitants de rester confinés à l'intérieur. "Nous invitons les gens à fermer les portes et les volets et à éloigner tout ce qui est combustible à l'extérieur", conseille le pompier. En août 2016, près de 3.300 hectares avaient brûlé près de Marseille.

À écouter également dans ce journal :

- Le préfet de la police de Paris a interdit la tenue du concert de l'artiste congolais Watanabé, suite à des débordements survenus samedi 15 juillet vers 17h. Le chanteur est considéré comme un soutien du président congolais Joseph Kabila.

- Emmanuel Macron accueille le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Paris ce dimanche 16 juillet, pour commémorer le 75e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv.



- Dans une interview accordée au Journal du Dimanche (JDD) dimanche 16 juillet, Emmanuel Macron affirme que le président américain Donald Trump "va essayer de trouver une solution dans les prochains mois pour un éventuel retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat".



- Circulation : Bison Futé voit rouge sur les routes du Sud-Est de la France pour ce dimanche 16 juillet. La raison : le retour de vacances des juillettistes.



- Traversée de l'Atlantique en Voile : le Français Thomas Coville a battu le record en solitaire et devient le premier marin a traverser l'Atlantique en moins de 5 jours.



- Tour de France : Chris Froome a profité de la 14e étape pour reprendre la tunique jaune à Fabio Aru. La 15e étape a lieu ce dimanche 16 juillet en direction du Puy-en-Velay.



- Tennis : le Suisse Roger Federer dispute la finale de Wimbledon face au Croate Marin Cilic, ce dimanche 16 juillet.



- Football : Tiémoué Bakayoko a signé pour cinq ans à Chelsea.



- Formule 1 : le Britannique Lewis Hamilton a décroché la 67e pôle position de sa carrière au Grand Prix de Grande-Bretagne, samedi 15 juillet.