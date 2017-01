Les résultats de la participation à la primaire de la gauche posent problème, alors simple bug ou vraie magouille ?

La primaire du PS : la forme et le fond. D'abord la forme avec grand bazar concernant le nombre exact de votants. Simple bug ou vraie magouille ? Les chiffres de la participation à la primaire de la gauche posent problème. Selon un décompte encore partiel, 1,6 million d'électeurs ont voté. 95% des bureaux ont pour le moment été dépouillés. Dimanche 22 janvier, il a été question d'une fourchette qui allait jusqu'à 2 millions de votants. La haute autorité de la primaire assure que la participation n'a pas été gonflée, que les chiffres sont cohérents. Toute la journée l'opposition a dénoncé un enfumage. Alors le PS a-t-il maquillé les chiffres pour cacher son échec ?



"Je crois qu'il y a une forme d'amateurisme dans cette affaire mais les chiffres et les pourcentages sont contestables", estime Jean-Luc Mano. Une vision bien trop naïve pour Jean-Christophe Buisson : "Je suis certain qu'il y a une immense manipulation. Il leur fallait 2 millions de votants ! Jean-Christophe Cambadélis est un ancien trotskiste qui a l'habitude des contre-vérités et n'hésite pas à réinventer l'histoire. Cela arrange tout le monde à gauche mais l'opinion publique est volée!", s'insurge le journaliste. Pour Nicolas Domenach, "Ce grand bazar dessert avant tout le PS qui sort discrédité de ce scrutin". De son côté, Alain Duhamel dit avoir assisté à "un spectacle lamentable, indéfendable". Pour l'éditorialiste il y a eu clairement "tricherie".



On refait le monde avec :

- Nicolas Domenach, chroniqueur politique

- Alain Duhamel, éditorialiste

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine