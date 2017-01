En raison d'un pic de pollution, les véhicules ayant la vignette 5 (immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000) ou ne disposant pas de vignette (non classés) seront interdits de circulation.

La circulation différenciée est reconduite. Les véhicules les plus polluants seront de nouveau interdits de circuler mardi et mercredi à Paris et en petite couronne dans le cadre de la circulation différenciée déclenchée en raison d'un épisode de pollution de l'air, a annoncé ce lundi la préfecture de police.



Pour rappel, l'interdiction s'étend de 5h30 à 00h. À Paris et dans sa proche banlieue (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne), seules certaines catégories de vignettes Crit'Air permettront aux conducteurs de prendre la route. Les véhicules avec la vignette 5 et les non classés seront interdits de circulation entre 8 heures et 20 heures. Le non respect de cette restriction ou le non-affichage de la vignette pourra être sanctionné d'une amende allant de 68 euros à 135 euros, en fonction du véhicule concerné.



La vignette 5 est appliquée aux véhicules diesel Euro 2 et 3 immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 inclus. Les véhicules non classés sont ceux dont la première immatriculation date d'avant le 31 mai 2000 pour les deux-roues, le 31 décembre 1996 pour les voitures, le 30 septembre 1997 pour les camions et le 30 septembre 2001 pour les autocars.

Lyon, Villeurbanne et Grenoble également concernés

Si le dispositif a été déployé dans la capitale et en proche banlieue pour la première fois ce lundi 23 janvier, d'autres villes sont également concernés. À Lyon et Villeurbanne, où les vignettes ne sont pas encore obligatoires, la préfecture a décidé de coupler la circulation différenciée à la circulation alternée ce lundi avant de prolonger le dispositif à mardi. Ainsi, la préfecture a imposé un double système : les véhicules à plaque paire ne pouvaient pas circuler, sauf ceux dotés de vignette zéro émission ou de classe 1 à 3.





À Grenoble, qui a enregistré lundi son quatrième jour consécutif de pic, la vitesse a été limitée à 70 km/h sur les grands axes. La circulation y sera interdite mardi aux voitures immatriculées avant 1997. Les poids lourds diesel antérieurs à 2001 et les deux roues immatriculés avant 2000 seront aussi bannis dans les 49 communes de la métropole grenobloise.