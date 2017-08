et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/08/2017 à 07:56

S'il est difficile d'évaluer le rôle dissuasif des nombreuses patrouilles de l'opération Sentinelle, les soldats qui les constituent sont régulièrement pris pour cible.





Cela a encore été le cas, ce mercredi 9 août à Levallois-Perret. Hamou B., un Algérien de 37 ans, connu des services de police mais pas fiché S, a fauché 6 militaires à l'aide de sa voiture . Le suspect a ensuite pris l'autoroute vers le nord de la France, mais a été interpellé dans le Pas-de-Calais.

Si l'état de santé des victimes de l'attaque n'inspire plus d'inquiétude, les questions sur l'opération Sentinelle s'imposent de nouveau. "Le déploiement des militaires sur le territoire français restera en place tant que cela restera utile à la protection des Français", avait pourtant rappelé déclaré Florence Parly, la ministre des Armées, lundi 7 août.



Malgré cela, des voix s'élèvent pour dénoncer le bien-fondé de ce déploiement alors que c'est la sixième fois, depuis la mise en place du dispositif, que des patrouilles sont prises pour cible.

À écouter également dans ce journal

-Incendie dans l'Hérault : À 40 km de Montpellier, quelque 500 hectares de forêt et une maison ont brûlé près de Saint-Pons-de-Mauchiens et Villeveyrac. 400 personnes ont été évacués.



-Noyade de migrants : Une cinquantaine de jeunes Somaliens et Ethiopiens ont été "noyés de manière volontaire". Leur passeur les a contraints à sauter à la mer, au large du Yemen, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



-Oeufs contaminés au Fipronil : Le ministre belge de l'Agriculture a accusé les Pays-Bas de ne pas avoir informé ses voisins européens, alors que le pays aurait été informé dès novembre 2016 de la présence d'un insecticide dans des oeufs, le fipronil, au cœur aujourd'hui d'un scandale alimentaire.



-Mondiaux de Londres : Christophe Lemaitre, médaillé de bronze aux Jeux de Rio de 2016, a été éliminé en demi-finales du 200 m.



-Coupe du monde de Rugby féminin : L'équipe de France féminine de rugby a gagné sa première rencontre lors du Mondial-2017. La France domine le Japon, avec le bonus offensif, avec un large score de 72-14, bâti sur un total de douze essais, dont un triplé de Caroline Ladagnous.