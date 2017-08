publié le 10/08/2017 à 07:17

La mode, la beauté, les voyages, ce sont les trois champs d'action de Chloé B, Instagrameuse et YouTubeuse basée à Marseille. Sur son compte Instagram, la jeune femme partage avec sa communauté de plus de 375.000 abonnés, son quotidien ensoleillé.



De Ibiza à Lisbonne, en passant par Shanghai, les îles Grecques, le festival Coachella, Paris ou Cannes, Chloé vous emmène dans son quotidien et immortalise ses plus jolies tenues comme les pizzas qu'elle déguste aux quatre coins du monde.

Sur YouTube, la jeune femme adopte le format vlogs ou livre quelques secrets aux rayons maquillage, cheveux et réseaux sociaux.



À l'occasion de sa série d'été, Girls a demandé à l'Instagrameuse de poser ses valises à Marseille le temps d'une interview bons plans. Au programme : les meilleurs burgers de la cité phocéenne et les lieux offrant la plus belle vue.

La meilleure terrasse ? Le Rooftop R2 des Terrasses du Port, un endroit à couper le souffle lors du coucher de soleil.



Le meilleur burger ? Celui de Burger's Banquet est très bon, sinon je conseille la pizza du Monticelli et Chez Etienne, dans le quartier du Panier.



Le quartier qui bouge ? Le nouveau quartier de la Joliette. Il y a plein d'endroits sympa pour sortir et faire du shopping.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? La boutique Lulli est top. Ils proposent de belles pièces et de nombreuses marques.



Pour une bonne dose de culture ? Le MuCEM (Musée des civilisations et de la Méditerranée), les expos sont intéressantes et l'architecture du bâtiment est incroyable !



Le meilleur spot pour chiller ? Se poser en haut de Notre-Dame-de-la-Garde. C'est l'endroit parfait, on domine toute la ville et l'endroit est assez calme.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? La Caravelle, sur le Vieux Port. J'y vais surtout pour les cocktails et pour la vue.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Si ce n'est pas déjà dans votre planning, allez dans les Calanques ! Mes deux préférées sont celle d'En Vau et Sugiton.



Ce que tu préfères dans ta ville ? J'adore prendre l'apéro sur un bateau, au moment du coucher de soleil, avec une bonne pizza. C'est ce qui me manquerai le plus si j'habitais à Paris.



Où on peut te croiser le plus souvent ? En ce moment je n'ai pas de déplacement, alors j'en profite pour rester chez moi, et j'adore ça !

Le compte de Chloé en 8 clichés coups de cœur

