Attaque des militaires : faut-il poursuivre l'opération "Sentinelle" ?

publié le 09/08/2017 à 20:55

Six militaires de l'opération Sentinelle ont été la cible d'une attaque ce mercredi 9 août à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Vers 8h du matin, un conducteur a délibérément foncé sur les forces de l'Ordre, qui ont été blessés (dont trois plus grièvement). L'attaquant présumé a été ensuite interpellé dans l'après-midi sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais. Non armé, il a été blessé par balle lors de l'intervention. Les six militaires sont hospitalisés et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Des vérifications sont en cours pour déterminer l'identité de l'individu. Est-ce que l'opération Sentinelle, qui vise aussi à rassurer les Français, vaut encore le coup ? Faut-il la poursuivre, à l'heure où les militaires sont des cibles presque systématiques ?



