Le journal de 7h : Paris devrait bien organiser les JO-2024

publié le 01/08/2017 à 07:50

Paris devrait bien organiser les Jeux Olympiques 2024. Cent après ceux de 1924, la capitale retrouvera les anneaux olympiques, c'est désormais une quasi-certitude. La confirmation et arrivée hier soir lorsque Los Angeles a décidé de briguer les JO-2028.



Face à l’intransigeance de la candidature parisienne, uniquement tournée vers 2024, Los Angeles a décidé de se mobiliser sur 2028. Le maire de la ville a annoncé cette nuit avoir passé un accord avec le CIO. Cette patience a un prix puisque Los Angeles a obtenu la garantie de recevoir une contribution d'1,8 milliards d'euros de la part du CIO, avec l'assurance de pouvoir exploiter, sur une plus longue période, les droits commerciaux des Jeux-olympiques.

Mais il reste plusieurs étapes avant que tout cela soit officialisé et il y aura bien un vote le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou.

À écouter également dans ce journal

- Des retards, des annulations et une panne toujours inexpliquée gare Montparnasse, à Paris. Une cinquantaine de techniciens étaient mobilisés cette nuit pour chercher une explication aux problèmes de signalisation qui perturbent le trafic depuis deux jours. La gare avait même été fermée dès 22 heures hier soir pour leur faciliter le travail, mais ça n'a pas suffi. Pas de retour à la normale donc aujourd'hui.



- Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est attendu de pied ferme à Rome. Les Italiens n'ont pas vraiment apprécié la décision du gouvernement français, la semaine dernière, de nationaliser, même temporairement, les chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).



- Les salariés de GM&S devront attendre le 4 septembre pour être fixés sur le sort. Le tribunal de Commerce de Poitiers se donne un mois de plus pour statuer sur l'unique offre de reprise du groupe GMD, qui propose de reprendre 120 des 277 emplois actuels.



- Les tarifs réglementés d'EDF, les tarifs bleus, augmentent de 1,7% aujourd'hui. Le prix du gaz en revanche va baisser, de 0,8% en moyenne selon la commission de régulation de l'énergie. Le passe Nagivo, lui, augmente pour les Franciliens et passe de 73 à 75,20 € par mois. Le prix du ticket à l'unité reste le même : 1,90 €.



- Huit mois après le démantèlement de la jungle de Calais, le gouvernement a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres pour migrants dans les Hauts-de-France.



- L'agresseur de la députée REM Laurianne Rossi a été condamné à un mois de prison ferme. L'homme âgé de 63 ans avait frappé l'élue dimanche dernier alors qu'elle tractait sur un marché de Bagneux.



- Le visage de Jeanne Moreau s'affiche en une des journaux ce matin. L'actrice est morte hier à l'âge de 89 ans. c'est tout un pan du cinéma français qu'elle emporte avec elle. Une filmographie vertigineuse : Jules et Jim, Les Valseuses, Ascenseur pour l'échafaud. Sa voix reconnaissable entre toutes, son franc-parler, ses engagements ont marqué des générations de Français.



- L'acteur américain Sam Shepard et le comédien Jean-Claude Bouillon, le commissaire Paul Valentin dans Les Brigades du Tigre, sont également décédés hier.