Migrants : Collomb annonce la création de deux centres d'accueil dans le Nord

publié le 31/07/2017 à 15:14

"Nous ne voulons pas recommencer les mauvaises expériences du passé et nous ouvrirons deux centres assurant l'hébergement et l'examen des situations de ces personnes", a annoncé lundi 31 juillet le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



Les deux centres se trouveront à Troisvaux (Pas-de-Calais) et Bailleul (Nord) et seront ouverts "dans les dix jours qui viennent". Ils disposeront au total de 300 places à eux deux. Il y a "environ 350 à 400 migrants sur Calais", a indiqué le ministre. "Nous voulons faire en sorte d'offrir à proximité une situation d'hébergement, qui pourra accélérer les situations administratives des personnes prises en charge", a-t-il expliqué.



Alors que la région de Calais fait face à de nouveaux flux de migrants qui tente de rejoindre l'Angleterre, le gouvernement craint le retour d'une "jungle", comme le bidonville démantelé en 2016. Le président Emmanuel Macron avait assuré jeudi 27 juillet qu'il n'y aurait plus de campement de rue en France "d'ici à la fin de l'année".

Un rapport pour déterminer les violences policières

Gérard Collomb a fait cette annonce lors d'une conférence de presse peu après que le Conseil d'État a validé, contre le souhait du ministère et de la ville, des mesures d'aide aux migrants exposés à des "traitements inhumains et dégradants" à Calais.

Gérard Collomb a également annoncé avoir demandé un rapport après les accusations de l'organisation Human Rights Watch (HRW), qui affirme que la police utilise régulièrement du gaz poivre contre les migrants à Calais (Pas-de-Calais).



"Je rappelle que dans les forces de sécurité, il n'existe pas d'usage du gaz poivre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, tout en reconnaissant qu'"il peut y avoir quelques dérapages individuellement". Il a indiqué avoir demandé ce rapport à l'Inspection générale de l'administration (IGA), à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à l'Inspection générale de la gendarmerie (IGGN).