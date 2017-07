Électricité, passe Navigo... Ce qui change au 1er août

publié le 01/08/2017 à 06:30

Alors que les Français les plus chanceux profitent de leurs vacances, certains tarifs en profitent, eux, pour augmenter. À partir du 1er août, quelques changements importants sont à prévoir, autant au niveau des transports en Île-de-France que de l'électricité ou encore du gaz.



Seul inchangé, l'argent placé sur le compte épargne préféré des Français, le Livret A, ne rapportera pas plus qu'actuellement. Le gouvernement a la possibilité de réviser le taux deux fois par an (au 1er février et au 1er août).

Cet été, il a été décidé de suivre la recommandation du Gouverneur général de la Banque de France qui a conseillé de ne pas augmenter son taux de rémunération à 1%, laissant une rémunération à hauteur de 0,75%. Ce niveau de rémunération, le plus faible depuis la création du livret est maintenant en vigueur depuis deux ans.

Le prix de l'électricité en hausse

1,7%. C'est l'augmentation que vont connaître les tarifs réglementés de l'électricité au 1er août. La facture sera donc plus salée pour les foyers français. Une hausse recommandée par la Commission de l'électricité de EDF, et décidée le 6 juillet dernier, qui devrait toucher les particuliers et les petites entreprises. Les tarifs sont revus chaque année en fonction d'une règle de calcul qui prend en compte à la fois le coût de l'énergie, celui de l'acheminement de l'électricité et le coût de sa commercialisation.

Le gaz va coûter moins cher

Le gaz, lui, coûtera moins cher : il subira une baisse moyenne de 0,8 % pour 3 millions de ménages. La baisse sera plus modeste pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson (-0,3 %) et pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude (-0,5 %). Jugés "contraires au droit de l'Union européenne" par le conseil d'État le mois dernier, ces tarifs réglementés sont cependant amenés à disparaître à long terme.

Passe Navigo : 2,20 euros de plus

C'est une nouvelle qui crispe certains Franciliens. Les utilisateurs des transports en commun de la région devront désormais dépenser 75,20 euros, soit 2,20 euros de plus qu'avant. La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a décidé cette hausse pour améliorer le réseau. 700 rames devraient être remplacées ou rénovées d'ici à 2021. Le prix unitaire du ticket de métro restera, lui, inchangé, tandis que le carnet de 10 tickets va augmenter de 40 centimes. Il faudra donc débourser 14,90 euros au lieu des 14,50 euros.

Augmentation des loyers de référence parisiens

Autre mauvaise nouvelle pour les Parisiens : les loyers de référence vont connaître une légère hausse de 1 à 2%, soit 1 euro par mètre carré par mois. Les tarifs sont calculés en fonction de la taille, de la localisation et du type du logement, ainsi que de la date de renouvellement du bail. Selon la loi Alur, les loyers ne doivent pas dépasser 20 % de loyer de référence : un site Internet permet de faire une simulation pour son propre loyer.