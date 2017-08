Le journal de 7h : Mayer en or, Bolt termine sur blessure

publié le 13/08/2017 à 07:32

La soirée du 12 août 2017 restera assurément dans l'histoire de l'athlétisme. On retiendra que le roi Usain Bolt a fini à terre pour la dernière course de sa carrière. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le Jamaïcain qui disputait le relais 4x100m. La légende s'est effondrée sur la piste du stade olympique de Londres. Il s'est blessé à la cuisse dans la dernière ligne droite et a laissé le titre aux Britanniques, devant les Américains et les Français qui ne terminent que cinquième.



On retiendra aussi le sacre pour le dieu du stade Kévin Mayer, médaillé d'or dans l'interminable épreuve du décathlon. Le tricolore a enchaîné les courses, les lancers et les sauts pendant deux jours. Kevin Mayer était le grand favori et il était au rendez-vous, Jean-Michel Rascol.

Les Mondiaux d'athlétisme se terminent aujourd'hui. Dernières courses. Et dernières chances de médailles. La France en a récolté trois depuis le début de la compétition, dont deux en or, ce qui est déjà un record. Le compteur pourrait s'emballer aujourd'hui avec les deux doyens de l'équipe de France : Yohann Diniz (39 ans) qui s'élancera à 8h30 sur le 50km marche et Mélina Robert-Michon (38 ans) participera à la finale du lancer de disque.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel et Brigitte Macron passent leurs vacances à Marseille. Le secret n'aura pas tenu très longtemps. Le président et son épouse avaient quitté le palais de l'Elysée jeudi, ils ont été repérés dès le lendemain par le journal La Provence dans le très chic quartier du Roucas Blanc, près de la cathédrale Notre-Dame-de-La-Garde et de la Méditerranée.



- Les feux sont "contenus" ce matin en Haute-Corse. Cela veut dire qu'ils ne progressent plus et que les pompiers encerclent les flammes dans la région du Cap Corse et en Balagne. 2.000 hectares de végétations de maquis sont partis en fumée, sans faire de victimes. L'homme placé en garde à vue, soupçonné d'être à l'origine de cinq feux, nie les faits.



- Journée dramatique hier à Charlottesville, aux États-Unis. De violents affrontements ont eu lieu entre des manifestants d'extrême-droite et des contre-manifestants. Deux policiers sont décédés en survolant la ville en hélicoptère et une femme a été percutée par une voiture qui a foncé dans la foule. Le FBI a ouvert une enquête.



- En France : le cardinal Barbarin fait un début de "mea culpa". L'archevêque de Lyon se confie dans le journal Le Monde à propos de l'affaire Preynat, prêtre de son diocèse soupçonné d'agressions sexuelles jusqu'au début des années 1990. Le cardinal Barbarin reconnait des "erreurs de gouvernance". Il comparaitra prochainement face aux victimes présumées. Des victimes qui trouvent ce "méa culpa" assez tardif.



- Neymar fera ses débuts avec le PSG ce dimanche face à Guingamp.



- La deuxième journée du championnat s'est poursuivie hier soir. Saint-Étienne s'est imposé encore une fois (1-0) à Caen. Bordeaux s'est rassuré (2-0) contre Metz. Toulouse a lancé sa saison en disposant de Montpellier (1-0). Angers l'a emporté (1-0) à Amiens pour le premier match des Amiénois dans l'élite. Et Marseille a gagné au forceps (1-0) à Nantes.