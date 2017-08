publié le 12/08/2017 à 17:54

Place au football. Après avoir été présenté en grande pompe aux supporters parisiens, après avoir passé quelques jours à Saint-Tropez, Neymar pourrait disputer son tout premier match avec le maillot du PSG lors du déplacement du club de la capitale à Guingamp.



S'il avait manqué le premier match de la saison, faute d'homologation du transfert, les choses sont dorénavant rentrées dans l'ordre. Une incertitude a en effet longtemps plané quant à la possibilité qu'il débute face à Guingamp, à cause d'un document administratif manquant. Celui-ci a toutefois été transmis vendredi par la Fédération espagnole (RFEF) à son homologue française (FFF).

Mais après ce transfert à rebondissement, la star brésilienne est-elle prête à jouer ? Oui, si l'on en croit l'entraîneur parisien. En conférence de presse, Unai Emery a ainsi assuré que Neymar était "prêt physiquement pour jouer toutes les minutes". "Il a fait les entraînements bien, avec le travail qu'on a fait il connaît mieux les coéquipiers, nous avons travaillé la tactique, les coups de pied arrêtés", a expliqué le technicien basque, selon lequel "il peut être dans le groupe et il peut jouer. Nous voulons tous qu'il soit dans le onze parce que c'est un joueur dont nous avons besoin dans le groupe".

Guingamp veut à nouveau créer la surprise

Et du côté guingampais, on espère bien voir sur la pelouse la nouvelle attraction de la Ligue 1. "Très honnêtement, c'est mieux qu'il soit là, c'est beaucoup mieux (...) On sait qu'en gagnant contre le PSG avec Neymar, ce serait encore plus retentissant", affirme l'entraîneur Antoine Kombouaré alors que Paris s'était incliné la saison dernière au Roudourou (2-1).



Lors de la première journée, les deux clubs ont parfaitement réussi leur entrée en matière dans ce championnat en signant une victoire : Guingamps avait dominé Metz à l'extérieur (1-3) alors que le PSG avait assuré l'essentiel au Parc des Princes face à Amiens (2-0).