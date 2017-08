Pédophilie dans l'Église : le mea-culpa du cardinal Barbarin

publié le 12/08/2017 à 21:00

"Ma réponse, alors, n'était pas à la mesure de l'enjeu". Dans un entretien accordé ce samedi 12 août au Monde, le cardinal Barbarin a reconnu des "erreurs de gouvernance", lors de l'affaire Bernard Preynat. Accusé par les victimes d'avoir gardé le silence, le cardinal Barbarin est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon, le 19 septembre prochain. L'affaire de pédophilie avait éclaté en 2016 avant d'éclabousser l'Église.



Dénoncé pour des faits d'agressions sexuelles par une famille d'ancien scouts et par plusieurs victimes dès 1991, le père Preynat était pourtant resté responsable de plusieurs paroisses et avait poursuivi l'enseignement du catéchisme à des enfants, jusqu'en 2015. Pendant tout ce temps, l'association de victimes "La Parole Libérée" a recensé plus de 70 victimes présumées.

"Aujourd'hui, on n'agirait plus comme cela"

Même s'il reconnaît des "erreurs", le cardinal affirme qu'il n'a pas servi de couvercle pour laisser l'affaire sous silence. Lors de l'entretien, il affirme que les faits lui ont été dévoilés en 2007 "de façon informelle". Surtout, il se défend d'avoir protégé le prêtre : "Je n'ai rien couvert du tout". Le cardinal Barbarin se justifie également en déclarant que le prêtre lui a promis "qu'il n'y a rien eu depuis 1991. J'ai cherché à vérifier, et on n'a rien trouvé. Certains disent que ce n'est pas possible, et qu'un pédophile recommence inéluctablement. Mais, pour l'instant, pas un seul fait n'a été prouvé après 1991", justifie-t-il.

Désormais âgé de 71 ans, le père Preynat a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Son procès canonique a commencé en 2017. Pourtant, les familles de victimes ne comprennent pas comment Bernard Preynat a pu rester prêtre tant d'années. Une autre "erreur" selon le cardinal Barbarin : "Aujourd'hui, on n'agirait plus comme cela. C'est cela qui a été une erreur". En 2016, une enquête pour non-dénonciation d'agressions sexuelles d'un prêtre, a été classée sans suite.