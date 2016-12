Le journal de 7h : les VTC relancent leurs actions avec des barrages filtrants

REPLAY - Les chauffeurs ont relancé leur mouvement de protestation contre Uber en établissant des barrages filtrants aux abords des aéroports parisiens.

Une semaine après le début des hostilités, le bras de fer a repris entre les chauffeurs et la plateforme Uber. Peu avant 7 heures du matin ce vendredi 23 décembre, des chauffeurs de VTC ont ainsi commencé à établir des barrages filtrants aux abords des aéroports parisiens d’Orly et de Roissy-Charles de Gaule. Cette nouvelle action provoque quelques ralentissements, sans bloquer totalement les vacanciers qui s’apprêtent à prendre l’avion.



"On veut faire prendre conscience aux chauffeurs et aux consommateurs qu’en consommant du Uber, ils participent à la précarisation des chauffeurs", explique un de représentant des syndicats de VTC. Refusant de céder sur ses tarifs, Uber a annoncé la création d'un fonds d'aide de deux millions d'euros, sans en détailler les modalités, s'attirant les foudres des syndicats. La plateforme fait également valoir que le récent relèvement de 5 points de sa commission s'était accompagné d'une hausse des tarifs facturés aux clients de 13%.

- Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne, ont été arrêtés. Ils n’auraient aucun lien avec l’attaque qui a fait 12 morts à Berlin 19 décembre.



- Les enquêteurs sont désormais certains que Amir Amry est l’auteur de l’attaque au camion bélier sur un marché de Noël berlinois, après la découverte des empreintes de ce Tunisien de 24 ans dans la cabine du véhicule. Selon de nombreux médias allemands, Amir Amry aurait été aperçu dans une mosquée salafiste de la capitale allemande peu de temps après les faits.



- Sept sympathisants de l’État islamique, qui projetaient de s'en prendre à des lieux symboliques de Melbourne, ont été interpellés jeudi 22 décembre en Australie.



- Le régime syrien a annoncé que ses troupes avaient désormais repris l'ensemble de ville d’Alep, consacrant le plus cuisant revers subi par les rebelles, depuis le début de la guerre en 2011.



- Les adolescents passent plus de 7 heures par jour derrière leurs écrans, selon une enquête réalisée auprès de 7.000 collégiens interrogés dans 40 pays.



- Un accord a été trouvé entre le PSG et VfL Wolfsburg pour l’arrivée de l’Allemand Julian Draxler dans le club de la capitale au mercato d’hiver, pour un montant de 36 millions d’euros.