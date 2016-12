Uber crée un fonds de 2 millions d'euros pour les chauffeurs en difficulté

La plateforme VTC Uber en conflit avec des chauffeurs a annoncé la création d'un "fonds de soutien" de deux millions d'euros pour les chauffeurs en difficulté

Crédit : Nicolas Messyasz / Sipa Manifestation des VTC contre UBER

par La rédaction numérique de RTL publié le 20/12/2016 à 14:55

Un porte-parole du groupe américain Uber a annoncé ce mardi 20 décembre la création d'un "fonds de soutien" de deux millions d'euros pour les chauffeurs en difficulté.



La plateforme de VTC Uber en conflit avec des chauffeurs n'a pas précisé les modalités concrètes de ce fonds, ni indiqué s'il allait augmenter ses tarifs ou diminuer sa commission comme le réclament les chauffeurs. Afin de tenter de trouver une issue au conflit, une nouvelle réunion entre plateformes et chauffeurs a eu lieu ce mardi au secrétariat d'Etat aux Transports. Une rencontre qui faisait suite à deux autres séances de discussions.



Le ministre des Transports Alain Vidalies avait réunit ce lundi 19 décembre les plateformes et représentants des chauffeurs VTC pour tenter de trouver une sortie à la crise qui affecte le secteur. Ces derniers réclament tout d'abord une meilleure rémunération de la part d'Uber, qui est la principale plateforme de VTC. Uber a décidé tout récemment d'augmenter la commission qu'il prélève sur chaque course. En contrepartie, les tarifs facturés à l'usager ont eux aussi augmenté. Mais ça ne suffit pas pour les syndicats, qui estiment qu'un chauffeur gagne, une fois tous ces frais déduits, moins de 4 euros de l'heure (soit moins de 50% du Smic).