Selon la police, les deux frères d'origine kosovare projetaient de s'attaquer à un centre commercial d'Oberhausen, dans l'ouest du pays.

Trois jours après l'attentat meurtrier au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin, l'Allemagne est plus que jamais menacée par le terrorisme. Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen, dans l'ouest du pays, ont en effet été arrêtés, a annoncé la police dans la nuit de jeudi à vendredi 23 décembre. Il s'agirait de deux frères âgés de 28 et 31 ans originaires du Kosovo.



Les enquêteurs tentent actuellement de déterminer quel était le stade de préparation de cette attaque et si d'autres personnes sont impliquées dans le projet, a précisé la police d'Essen (ouest) dans un communiqué. Alertées par les services de renseignements, les forces de l'ordre avaient été déployées dans la soirée de jeudi aux alentours du centre commercial Centro, l'un des plus grands d'Allemagne, et sur un marché de Noël situé à proximité immédiate.



Anis Amri, principal suspect de l'attentat de Berlin est quant à lui toujours activement recherché par les autorités. Une récompense de 100.000 euros est offerte pour la communication aux autorités allemandes d'informations déterminantes permettant de retrouver le Tunisien de 24 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque qui a coûté la vie à 12 personnes et blessé 48 autres.