Sur YouTube, une vidéo virale montre Chewie entonner dans sa langue maternelle ce chant de Noël autrichien composé en 1818.

par Félix Roudaut publié le 23/12/2016 à 05:38

Les adorateurs de Star Wars savent bien que derrière son apparence plutôt effrayante de Yéti, Chewbacca est doté d'un grand cœur. En témoigne la loyauté indéfectible de cette boule de poils géante envers ses acolytes, qui lui pardonnent rapidement son côté colérique. Mais une vidéo diffusée sur YouTube dévoile un côté encore bien méconnu du guerrier légendaire : son esprit de Noël.



Une semaine après la sortie de Rogue One : A Star Wars Story, le spin-off très attendu de la franchise, et alors que les fêtes de Noël avancent à grands pas, Chewie se lance dans une interprétation toute personnelle du chant de Noël Silent Night, dans sa langue d'origine : le Shyriiwook.



La perle, dégotée par le site américain NME, a été créée par le compte de vidéos parodiques How It Should Have Ended, qui s'inspire du travail de Scott Andersen. Vendredi 23 décembre, la vidéo mise en ligne deux jours plus tôt affichait déjà quelque 1,5 million de vues.