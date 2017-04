publié le 22/04/2017 à 07:33

C'est toute une profession, qui est à nouveau endeuillée. Le policier tué jeudi sur les Champs-Élysées est le 9e membre des forces de l'ordre tué par les terroristes de Daesh depuis 2012. Il s'appelait Xavier Jugelé et était âgé de 37 ans. Ce gardien de la paix effectuait il y a deux jours l'une de ses dernières missions de voie publique et devait rejoindre prochainement le service des relations internationales de la police judiciaire. Un homme unanimement apprécié de ses collègues, dont beaucoup ont souhaité lui rendre hommage hier soir, place du Trocadéro.



Le tueur des Champs-Élysées possédait un lourd passé criminel. Il avait notamment déjà été condamné pour avoir tenté de tuer des policiers. Karim Cheurfi âgé de 39 ans a effectué au total 14 années de prison. Un individu libéré le 4 octobre 2015 après l'exécution de l'ensemble de ses peines, a précisé le procureur François Molins, selon lequel l'homme ne présentait pas à l'époque de signes de radicalisation.

Suivi par la justice, le criminel s'était rendu entre le 15 janvier et le 14 février en Algérie sans avertir les magistrats de son déplacement, ce qui aurait pu lui valoir un retour en prison. Le 7 avril, le juge d'application des peines lui a seulement signifié un rappel à ses obligations sans révoquer son sursis.

À écouter également dans ce journal

- Il aura fallu plus de 10 heures de négociations ininterrompues pour aboutir. Un accord a été trouvé sur la fin de la grève en Guyane. Il a été signé par le Préfet de région mandaté par le gouvernement. Il comprend le plan d'urgence d'un milliard validé au préalable par l'exécutif, mais aussi plus de 2 milliards d'euros inscrits dans un plan d'investissements réclamés par le collectif de manifestants.



- Les Français vont voter demain pour le premier tour de la présidentielle. La campagne officielle est terminée et les 11 candidats attendent avec impatience les résultats, qui s'annoncent serrés.



- Les températures étaient très basses cette semaine et le gel a occasionné des dégâts parfois très importants dans les vignobles, comme dans le Jura. Un coup dur pour la filière viticole jurassienne alors que les stocks sont déjà historiquement bas avec des récoltes difficiles depuis 2012.



- Plus de 1.100 hectares de pinède sont partis en fumée en Gironde. L'incendie déclenché jeudi a été circonscrit hier en fin de journée, mais nécessitera plusieurs jours avant d'être totalement éteint.



- En Ligue 1, mauvaise opération pour Marseille tenu en échec à Nancy (0-0). Frustration chez les Olympiens qui pourraient voir Bordeaux leur chiper ce soir la 5e place du classement.



- Monaco et Lyon qui s'affrontent demain soir connaissent leurs adversaires en Coupe d'Europe. Les Monégasques seront opposés à la Juventus de Turin et les Lyonnais à l'Ajax Amsterdam.