publié le 22/04/2017 à 06:00

Le contexte sécuritaire tendu de ces derniers jours aura eu raison de leur sang-froid. Jeudi 20 avril, vers 17h30, des voyageurs de la station de métro Châtelet entendent ce que certains d'entre eux ont défini comme "un bruit très fort et très long, comme une déflagration", avant un mouvement de panique, tel que le rapporte Le Parisien. Interrogée par le quotidien, Jennifer Fity Martin raconte qu'elle se trouvait dans un des couloirs de la station lorsque la foule s'est mise à paniquer.



"J’arrivais de la ligne 7 et me dirigeais vers les quais du RER D. Il y avait énormément de monde parce que la circulation du RER B et du RER D était bloquée entre Châtelet et Gare du Nord. Puis on a entendu un énorme bruit, qui avait l’air de se rapprocher de nous. D’un coup, j’ai vu des centaines de personnes se mettre à courir dans ma direction, certains en pleurs, d’autres criant 'on va tous mourir !' Il y a des gens qui ont été piétinés, d’autres qui ont fait des malaises. Pour ma part, je n’ai jamais ressenti une telle panique dans ma vie. Il y a un moment où je me suis même dit 'cette fois, c’est fini'", se rappelle-t-elle.

En arrivant sur les lieux, la police ne trouve pas l'origine du bruit en question. De son côté, la RATP reconnaît le mouvement de foule et affirme qu'elle a déployé 50 agents pour faciliter le retour au calme. En revanche, elle affirme ne pas avoir eu confirmation qu'un tel son a bien eu lieu. Finalement, malgré les blessures légères de quelques passagers, l'intervention des pompiers n'a pas été nécessaire.