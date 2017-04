François Fillon a rendu les bons costumes à Robert Bourgi

publié le 22/04/2017 à 06:30

C'était un énième caillou dans la chaussure du candidat à l'élection présidentielle. Après s'être fait offrir plusieurs milliers d'euros de costumes par Robert Bourgi, François Fillon avait été accusé de ne pas lui avoir restitué les bons. Or, selon le journal Le Monde, l'entreprise qui fabrique ces vêtements, la maison Arnys, a assuré aux enquêteurs qu'il s'agissait bien des costumes d'origine.



En mars dernier, le Journal du Dimanche révélait que François Fillon s'était vu offrir, en février par Robert Bourgi, pour plusieurs milliers d'euros de costumes de la maison Arnys (propriété du groupe LVMH). Le principal intéressé avait alors reconnu les faits, avant de rendre les vêtements en question.

Robert Bourgi avait par la suite émis des doutes sur l'authenticité de ces costumes à l'occasion de son audition par des policiers anticorruption, le 4 avril dernier à Nanterre, dans le cadre des investigations élargies contre le candidat des Républicains à la présidentielle. Car s'il était initialement soupçonné de détournements de fonds publics et d’emplois fictifs de sa femme et de ses enfants, l'élu parisien avait vu la justice s'intéresser à d'éventuels faits de "trafic d'influence" pour cette affaire des costumes.

Un troisième costume toujours manquant

Vendredi 21 avril, le quotidien rapporte que si Robert Bourgi doutait qu'il s'agisse des vêtements originellement offerts à François Fillon, c'était parce qu'il leur manquait le logo Arnys. L'avocat affirmait même que la mention "Made in Holland" était présente sur la doublure d'un des costumes restitués.



Mais selon Le Monde, la maison Arnys a confirmé aux enquêteurs qu'il s'agissait bien des pièces offertes à l'ancien Premier ministre. L'inscription apposée sur l'un d'elles n'était en réalité pas "Made in Holland", mais "Holland and Sherry", soit le nom d'un drapier anglais fournisseur de la maison de luxe. Enfin, le journal précise qu'un troisième costume n'a toujours pas été restitué.