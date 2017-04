Le groupe NTM se reforme le temps de quelques concerts

publié le 22/04/2017 à 05:30

Après presque une décennie d'attente, les fans de NTM vont pouvoir se réjouir. Le groupe de rap francilien formé en 1988 et dissout en 2001 sera de nouveau en concert en mars 2018, soit 30 ans après ses débuts. C'est d'ailleurs pour célébrer cet anniversaire, et celui de la sortie de Suprême NTM, leur album le plus plébiscité, sorti en 1998, que les deux rappeurs se produiront ensemble.



Comme le rapporte Le Parisien, les dates des concerts doivent être annoncées dans quelques semaines. Déjà, en 2008 et 2010, JoeyStarr et Kool Shen s'étaient retrouvés pour plusieurs représentations exceptionnelles.

Et si les carrières solos des deux artistes originaires de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ont connu des trajectoires différences, Kool Shen évoquait au Parisien, en 2016, la possibilité de nouvelles retrouvailles sur scène. "En disque, NTM c’est terminé. Sur scène, pourquoi pas ? C’était trop bon quand on s’est retrouvés en 2008 pour une nouvelle tournée, dont des concerts à Bercy. On ne traîne pas ensemble. On s’envoie des textos, des messages d’amour. On n’est pas fâchés du tout", avait-il confié au quotidien.