et Clarisse Martin

publié le 21/04/2017 à 13:45

Il était âgé de 37 ans. Xavier a été tué, jeudi 20 avril, dans l'attentat qui a frappé les Champs-Élysées aux alentours de 21 heures. Ce policier, originaire du département du Loir-et-Cher, était sorti de l'école de police il y a presque 10 ans, et n'avait depuis, jamais quitté Paris. L'homme, affecté à la 32e compagnie d'intervention de Paris, vivait pacsé avec son compagnon depuis plusieurs années.



Adhérent de l'association LGBT Flag ! de la police et de la gendarmerie, le président de la structure Michael Bucheron témoigne. "C'était quelqu'un d'enthousiaste, qui aimait les gens. (...) Aujourd’hui on a du mal à prendre conscience", confie-t-il affecté au micro de RTL. Dans quelques semaines, le fonctionnaire de police aurait dû quitter son poste au sein de la compagnie d'intervention afin de rejoindre la police judiciaire. Une affectation afin d'explorer davantage les différentes facettes du métier de policier, qu'il ne connaîtra pas.

À l'automne 2016, Xavier avait pris part au concert de réouverture du Bataclan, un an après les attentats qui avaient ensanglanté Paris en novembre 2015. Interrogé par plusieurs médias, il avait incité les spectateurs à revenir dans la salle de concert. "Il faut célébrer la vie et dire non au terrorisme."