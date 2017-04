publié le 21/04/2017 à 12:46

Les pompiers continuent de lutter, ce vendredi 21 avril contre un feu qui a déjà détruit 900 hectares de pinède en quelques heures. L'incendie s'est déclaré jeudi 20 avril dans l'après-midi, sur la commune de Cissac-Médoc, située à 55 km au nord de Bordeaux. Il s'est depuis étendu et touche désormais les villes de Saint-Laurent-Médoc, Saint-Germain-d'Esteuil et Hourtin.



268 pompiers tentaient de maîtriser ce violent foyer, rejoints aux alentours de 8 heures du matin par quatre Canadair. Mais le contexte de sécheresse et de vents soutenus que connaît le département rend particulièrement difficile le travail des soldats du feu. "Les vents sont un peu plus faibles, mais il n'y a pas eu d'humidité pendant la nuit, pas de rosée. A part la température qui a baissé, il n'y a rien eu pour limiter la propagation du feu. Ce n'est pas la situation idéale", explique le commandant Éric Roy. La situation ne devrait pas s'arranger puisqu'on attend des températures pouvant atteindre les 21 degrés vendredi après-midi, accompagnées d'un vent qui va se renforcer.

Une trentaine de personnes vivant dans des habitations isolées aux alentours ont été évacuées par précaution. Trois routes départementales sont toujours coupées. Dans la journée de jeudi, les pompiers ont du faire face à trois autres départs de feu, cette fois dans le sud du département. À Saint-Magne, l'incendie est désormais "circonscrit", selon les mots du commandant Roy. Quant à ceux de Lesparre-Médoc et Blanquefort, plus modestes, l'officier a expliqué qu'ils étaient "finis ou en bonne voie".