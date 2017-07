Le journal de 7h : le trafic toujours très perturbé en gare de Montparnasse

publié le 31/07/2017 à 07:47

Après un dimanche noir, c'est un lundi périlleux qui s'annonce gare Montparnasse à Paris. Et l'on pourrait bien voir les mêmes scènes qu'hier. Des files de vacanciers, valises à la main, guettant les panneaux d'affichage. Une panne du système de signalisation a empêché tous les trains de circuler hier matin au départ ou à l'arrivée de la gare parisienne. Le trafic n'a repris que très progressivement dans l'après-midi, beaucoup de voyageurs étant déroutés vers Austerlitz. Et ce matin, tout n'est pas réglé.



Les premiers trains du matin ne sont toujours pas partis, quand d'autres ont été supprimés. Pour Angoulême, il y a déjà 2h30 de retard. En gare, les files d'attente s'allongent devant les guichets où les informations sont assez parcéllaires.

Et puis, si vous êtes franciliens, sachez que le trafic du RER A est interrompu entre La Défense et Nation et ce jusqu'au 27 août, en raison de travaux.

À écouter également dans ce journal

- Les salariés de GM&S vont parcourir un peu plus de 100 km pour être fixés sur leur sort. Le tribunal de Commerce de Poitiers doit en effet se prononcer cet après-midi sur l'unique offre de reprise de l'équipementier automobile. Une offre partielle puisque le groupe d'emboutissage GMD ne conserverait que 120 des 277 emplois actuels.



- Indignation unanime dans la classe politique après l'agression hier de la députée Laurianne Rossi. L'élu des Hauts de Seine, frappée d'un coup de poing alors qu'elle distribuait le cahier d'été de son parti La République en Marche, sur le marché de Bagneux.



- Un pays plongé dans le chaos et des élections au parfum de sang au Venezuela. Les habitants étaient invités à élire une Assemblée constituante hier. Un peu plus de 41% de la population s'est rendue aux urnes. Le scrutin a été émaillé de violences. Dix personnes ont été tuées hier, portant à plus de 120 le nombre de victimes depuis le début de la mobilisation, il y a quatre mois.



- Washington "regrette" la décision de Vladimir Poutine. Le Kremlin a annoncé que 755 diplomates américains devront cesser leurs activités sur le territoire russe. Moscou riposte ainsi aux dernières sanctions votées par le Congrès américain.



- Camille Lacourt a terminé sa carrière sur une médaille d'or, lors de la finale du 50m dos, aux mondiaux de natation à Budapest.



- L'équipe de France de football féminin ne jouera pas les demi-finales de l'Euro. Battues par l'Angleterre 1-0, les Françaises quittent le tournoi par la petite porte après des prestations souvent ternes.