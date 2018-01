publié le 07/01/2018 à 07:39

La fuite du père de Tizio avec son enfant de 2 mois aura donc duré un peu plus de 24 heures. Il s'était emparé du nourrisson vendredi soir à l'hôpital Purpan de Toulouse, il a été interpellé hier, peu avant 21 heures, sur la commune de Belcaire, dans l'Aude.



L'homme a pu être retrouvé grâce aux informations diffusées lors de l'alerte enlèvement. Les gendarmes ont été prévenus par l'un de leur collègue qui était en permission. Le militaire avait repéré la Peugeot blanche du père de Tizio, un véritable réflexe professionnel.

Les gendarmes ont ensuite mis en place un dispositif de surveillance, suivi la voiture jusqu'à une dépendance de ferme. Avec beaucoup de précaution, les gendarmes ont investi les lieux et retrouvés le petit en vie.

C'est la 22e fois que le plan alerte enlèvement était déclenché depuis sa mise en place en 2006. Les enfants ont toujours été retrouvés sains et saufs.

