publié le 07/01/2018 à 06:22

Deux jeunes pompiers et deux adolescents âgés de 16 et 22 ans sont morts dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier, dans l'incendie d'une maison à Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture. L'origine de l'incendie et les circonstances du drame sont pour l'heure inconnues, selon la préfecture du département. La section de recherches de Lille est chargée de l'enquête, selon le ministère de l'Intérieur.



Le feu s'est déclaré aux alentours de 2h30 dans une maison individuelle. Un troisième pompier et la mère de famille ont été gravement blessée ; ils ont été transportés au service des grands brûlés au CHRU à Lille. Le père de la famille a été plus légèrement atteint et hospitalisé à Saint-Omer.

Gérard Collomb a fait part de "son immense tristesse" dans un communiqué. Les deux pompiers tués étaient des volontaires du centre de secours de Lillers (Pas-de-Calais), précise le communiqué. "Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien. Ils ont la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble de la nation", a affirmé Gérard Collomb.

¿¿ @gerardcollomb fait part de son immense tristesse alors que deux sapeurs-#pompiers volontaires sont décédés et qu'un troisième a été grièvement brûlé alors qu'ils luttaient contre un incendie d'habitation dans le Pas-de-Calais ¿¿ pic.twitter.com/klOkkAgxi9 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 7 janvier 2018