publié le 05/01/2018 à 16:42

Place aux Coupes. Avant le retour du championnat de France de Ligue 1 les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 janvier à l'occasion de la 20e journée (le PSG se rendra à Nantes), l'année 2018 débute sur les terrains de football par les 32es de finale de la Coupe de France de samedi 6 à lundi 8 janvier. Les quarts de la Coupe de la Ligue se joueront mardi 9 et mercredi 10 janvier.



Aux 44 rescapés des huit premiers tours de la 101e édition de la Coupe de France s'ajoutent pour ces 32es de finale les 20 clubs de l'élite, exemptés jusque-là. Trois affiches les concernent uniquement : Toulouse-Nice, Strasbourg-Dijon et Rennes-PSG (dimanche, 21h), un match qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Eurosport dans le collimateur

D'une part, le co-détenteur des droits de la compétition, Eurosport, a décidé de diffuser quinze rencontres du week-end uniquement sur internet, dont ce 2e Rennes-PSG de la saison. La FFF était jeudi 4 janvier en négociations pour faire évoluer une situation qui ne la satisfait pas du tout.

D'autre part, alors que le PSG n'a repris le chemin de l'entraînement que mercredi 3 janvier, à la demande des Sud-Américains qui voulaient passer le 1er janvier chez eux avant de revenir à l'entraînement, deux joueurs manquaient à l'appel : l'Argentin Javier Pastore et l'Uruguayen Edinson Cavani, coutumier du fait.



Lors de la 18e journée de Ligue 1 le samedi 16 décembre, Paris s'était imposé 4-1 en Bretagne. Battu ensuite à Monaco (2-1), Rennes occupe la 9e place, avec la moitié du total de points des Parisiens (25). Le PSG a remporté les trois dernières finales de la Coupe de France, contre Auxerre (1-0), Marseille (4-2) et Angers (1-0).

OM-VA, les retrouvailles

Parmi les autres rencontres à suivre, il y a celles des Olympiques contres des formations de Ligue 2, Marseille pour des retrouvailles avec Valenciennes et Lyon à Nancy. Monaco se frotte à un club de 4e division, Yzeure. Idem pour les grands malades Lille et Bordeaux, attendus à Granville et Le Mans.



Pour Saint-Étienne, la tache s'annonce bien plus compliquée contre Nîmes, flamboyant 2e de Ligue 2 grâce notamment à son jeune international Espoirs turc Umut Bozok, 14 réalisations au compteur. Les Verts, eux, sont 16es de L1 avec deux points d'avance sur le premier relégable, Angers.

Houilles et Still "Petits Poucets"

Houilles (Yvelines) et Still (Bas-Rhin) : voici les deux "Petits Poucets" de ces 32es de finale. Les clubs de Régional 3, l'équivalent de la 8e division, vont tenter de prolonger l'aventure respectivement contre Concarneau (National, 3e division) et Troyes (14e de L1).



S'ils échouent, le statut de plus petit pourrait revenir à l'un et/ou l'autre des clubs de R1 encore en course : Imphy Decize (Nièvre), opposé à Canet-en-Roussillon (N3), et Hazebrouck (Nord), adversaire de Caen (12e de L1).

Coupe de France : le programme des 32es de finale

L1 : Ligue 1 (1re division)

L2 : Ligue 2 (2e division)

N : National (3e division)

N2 : National 2 (4e division)

N3 : National 3 (5e division)

R1 : Régional 1 (6e division)

R2 : Régional 2 (7e division)

R3 : Régional 3 (8e division)



Samedi 6 janvier :



13h30 :

Avallon (N3) - Chambly (N)

AS Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2)



15h00 :

Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2)

Hazebrouck (R1) - Caen (L1)

Le Mans (N2) - Lille (L1)

Chartres (N2) - Tours (L2)

CA Pontarlier (N3) - Montpellier (L1)

Saint-Lô (N3) - Aubervilliers (N3)

Houilles (R3) - Concarneau (N)

Saint-Malo (N2) - Châteauroux (L2)



18h00 : Colomiers (N2) - Le Puy (N2)

Yzeure (N2) - Monaco (L1)

Canet-en-Roussillon (N3) - Imphy Decize (R1)

Angoulême (N3) - Les Herbiers (N)

Guingamp (L1) - Niort (L2)

(20h00) Gazélec Ajaccio (L2) - Grenoble (N)

Entente SSG (N) - Epinal (N2)

(21h00) Nancy (L2) - Lyon (L1)



Dimanche 7 janvier :



14h15 :

Saint-Etienne (L1) - Nîmes (L2)

Toulouse (L1) - Nice (L1)

Granville (N2) - Bordeaux (L1)

Strasbourg (L1) - Dijon (L1)

Marseille (L1) - Valenciennes (L2)

Angers (L1) - Lorient (L2)



17h30 :

Still (R3) - Troyes (L1)

Sochaux (L2) - Amiens (L1)

Senlis (N3) - Nantes (L1)

Fleury (N2) - Biesheim (N3)

Dunkerque (N) - Metz (L1)

Vannes (N3) - Stade Briochin (N2)



21h00 : Rennes (L1) - PSG (L1)



Lundi 8 janvier :



21h00 : Lens (L2) - Boulogne-sur-Mer (N1)