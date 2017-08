Le journal de 7h : le paquet neutre de cigarettes ne ralentit pas le tabagisme

publié le 16/08/2017 à 07:45

Après sept mois d'existence, le paquet de cigarettes neutre ne ralentit pas les fumeurs. Le nouveau conditionnement sans couleur ni logo n'a pas fait baisser les ventes. Entre le 1er janvier et le 1er juillet 2017, 350 millions de cigarettes supplémentaires ont été vendues, soit une hausse de 9%. En juin, la barre des quatre milliards de cigarettes a été franchie pour la première fois de l'année.



Pourtant, le précédent gouvernement comptait sur cette mesure pour faire reculer le tabagisme. C'est désormais la piste fiscale qui est privilégiée avec un paquet de cigarettes à 10 euros. Plus d'un Français sur trois se déclare encore fumeur actuellement. "La difficulté de la France c'est qu'elle a été un peu seule", assure Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Il souhaite lutter contre les réseaux parallèles et uniformiser les prix des tabacs en Europe.

- Le mobile de la piste terroriste totalement écarté. L'homme qui foncé sur une pizzeria va être présenté à un juge d’instruction ce mercredi 16 août. "Il apparaît un véritable délire de persécution", a déclaré le procureur de la République adjoint de Meaux au sujet du profil psychologique de le chauffard.

- Roman Polanski accusé d'agression sexuelle par une troisième femme. Identifiée seulement par le prénom Robin, cette femme a déclaré lors d'une conférence de presse à Los Angeles mardi qu'elle avait été "abusée sexuellement" par le célèbre cinéaste franco-polonais lorsqu'elle avait tout juste 16 ans, en 1973.



- En vacances à Marseille, le président de la République a rendu visite aux joueurs de la Commanderie à l'OM. En revanche, des photos, Emmanuel Macron n'en veut pas ailleurs que sur le terrain d'entraînement, il a porté plainte pour harcèlement et tentative d’atteinte à la vie privée contre un photographe. Trois mois après son accession à l'Élysée, il dépose déjà sa première plainte.



- Au sujet de l'action d'Emmanuel Macron, la popularité n'est pas au beau fixe. Seulement 36% des Français sont satisfaits de son action selon un sondage Ifop pour Le Figaro publié vendredi.



- "Il y avait des gens très bien des deux côtés", a assuré Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré le président des États-Unis après qu'un militant néo-nazi a foncé sur une foule de militants anti-fascisme faisant un mort.



- Le Sierra Leone lance un appel à l'aide internationale après les inondations meurtrières de lundi. Près de 300 personnes sont mortes après de violents glissements de terrain.



- Depuis le film Dunkerque, sorti il y a un mois, la ville voit sa fréquentation largement augmenter. L'exposition médiatique a entraîné neuf millions d'euros de retombées économiques pour la commune.



- Nice a rendez-vous avec le stade bouillant de Naples pour le premier tour éliminatoire de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h45.